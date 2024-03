Horizon Forbidden West è il settimo lancio più grosso di Sony su Steam

Horizon Forbidden West è stato appena lanciato su Steam , ottenendo dei numeri apparentemente buoni, ma non eccezionali. Attualmente è il settimo lancio di un gioco PlayStation per numero di giocatori sulla piattaforma di Valve. L'accoglienza di chi lo sta giocando è stata comunque molto positiva, visto che sulle quasi mille recensioni pubblicate dagli utenti, il 94% sono positive.

Numeri oscillanti

Ce la faranno i nostri eroi ad attirare più giocatori?

La maggior parte degli utenti ha apprezzato particolarmente la grafica del gioco, con la conversione operata dagli specialisti di Nixxes che appare davvero riuscitissima, sia a livello di resa visiva che di ottimizzazione. Per chi non lo ricordasse, Nixxes è uno dei PlayStation Studios acquisiti da Sony proprio per lavorare alle conversioni PC dei suoi giochi.

Ma in quanti ci hanno giocato? Stando ai dati di SteamDB, il picco massimo finora è stato di 25.258 giocatori contemporanei. Si tratta del sedicesimo lancio dell'anno e, come già ricordato, del settimo assoluto per quanto riguarda un gioco PlayStation.

C'è comunque da considerare che Horizon Forbidden West potrebbe migliorare i suoi numeri grazie al weekend, periodo solitamente favorevole per il moltiplicarsi dei giocatori sui server. Detto questo, il confronto con altri giochi PlayStation è inevitabile, in particolare con Horizon Zero Dawn, che fece molto meglio al lancio, con un picco di 56.557 giocatori.

Attualmente la top 10 dei giochi PlayStation su Steam è la seguente: