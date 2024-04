Tiebreak includerà Sinner in esclusiva, Novak Djokovic e Coco Gauff in copertina

Una collaborazione speciale

Il rendering di Djokovic in Tiebreak

Oltre a comparire sulla copertina insieme a Coco Gauff, Djokovic sarà protagonista anche della Novak Djokovic Slam Challenge, una modalità che ci consentirà di rivivere i momenti chiave della straordinaria carriera dell'atleta nell'ATP Tour, scelti da lui stesso.

Gli sviluppatori di Tiebreak hanno viaggiato in tutto il mondo e utilizzato sistemi di fotogrammetria per catturare l'aspetto dei giocatori e riprodurlo nel gioco in maniera fedele, come si può vedere anche nella foto qui sotto che ritrae la Gauff durante le sessioni di scansione.

"Sono cresciuta giocando ai videogiochi con i miei fratelli e sono davvero onorata di condividere addirittura la copertina con Novak", ha dichiarato la tennista. "Non vedo l'ora di giocare a Tiebreak e battere di nuovo i miei fratelli!"

Coco Gauff durante le sessioni di scansione per Tiebreak

"È davvero un onore avere Novak e Coco come star della copertina del nostro gioco", ha dichiarato Ross Symons, CEO di Big Ant Studios. "Con l'aiuto e il supporto della comunità dei giocatori di tennis, il team di Big Ant Studios continua a lavorare per rendere Tiebreak il gioco di tennis più autentico mai pubblicato."

Attualmente disponibile nella Fase 3 dell'accesso anticipato su Steam, Tiebreak include ventotto giocatori di tennis professionisti con licenza, nove campi da torneo ATP Masters 1000 e otto WTA 1000, l'opportunità di creare i propri campi e la possibilità di giocare online con i propri amici.