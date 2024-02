Tour de France, Tiebreak, Rugby 24 e altri nel trailer 'World of Sport' dal Nacon Connect 2024

In particolare, all'interno del trailer vediamo i seguenti titoli in arrivo (o già disponibili) nel corso del 2024:

In un trailer solo, Nacon ha mostrato la grande varietà di simulazioni sportive che ha in serbo per il 2024, spaziando su varie discipline e generi differenti, andando dal ciclismo al tennis fino al motociclismo e altro, come vediamo nel video "World of Sport" riportato qui sotto.

Sport per tutti i gusti da Nacon

Il Tour de France 2024 in videogioco

Tour de France 2024 è chiaramente la simulazione ufficiale legata alla celebre corsa ciclistica che si svolge ogni anno in Francia, questa riguardante l'edizione di quest'anno e particolarmente attesa dagli appassionati dello sport in questione, che potrebbero prendere in considerazione anche Pro Cycling Manager 2024, sul fronte manageriale.

Per chi ama il tennis, Tiebreak: The Official Game of the ATP and WTA è la simulazione ufficiale con licenza ATP e WTA, dunque un must per i tanti appassionati, considerando anche la scarsità di simulazioni di questo tipo sul mercato, a questo punto.

Session: Skate Sim è la simulazione di skateboard che conosciamo già da tempo, e che torna a mostrarsi in occasione di questa carrellata di sportivi targati Nacon, mentre infine vediamo anche MXGP, gioco ufficiale legato al campionati di Motocross.