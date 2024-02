Endurance Motorsport Series annunciato con un trailer al Nacon Connect 2024

Durante il Nacon Connect 2024 c'è stato spazio anche per alcuni annunci a sorpresa. Tra questi c'è Endurance Motorsport Series , un nuovo racing game realizzato da KT Racing dedicato alle corse di lunga durata in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X|S nel corso del 2025 .

I primi dettagli su Endurance Motorsport Series

Stando ai primi dettagli ufficiali offerti da Nacon, Endurance Motorsport Series permetterà di vivere le emozioni sia del pilotare su strada che il punto di vista degli ingegneri di gara ai box. Il gioco includerà una serie di veicoli e circuiti ufficiali e sarà caratterizzato da un gameplay innovativo in cui la strategia di gara e le decisioni prese per far fronte agli imprevisti, come incidenti, condizioni meteorologiche e così via, saranno importanti tanto quanto le abilità al volante.

Come accennato in apertura, il gioco è in sviluppo presso gli studi di KT Racing, studio che negli anni ha curato la serie WRC prima del passaggio dei diritti di licenza a EA e Codemasters, dunque parliamo di sviluppatori veterani nei giochi di corsa.