GreedFall 2: The Dying World, un trailer annuncia il periodo di uscita in early access

GreedFall 2: The Dying World ha aperto il Nacon Connect 2024 andato in onda stasera, dove per l'occasione abbiamo visto un nuovo trailer cinematografico dell'action GDR di Spiders.

Il filmato svela anche che GreedFall 2: The Dying World sarà disponibile in accesso anticipato su Steam durante il corso dell'estate 2024. Sono in programma anche le versioni PS5 e Xbox Series X|S, che saranno disponibili in un secondo momento, probabilmente in concomitanza con l'uscita dell'early access del gioco.