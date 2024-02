Ravenswatch: Avalon, la terza parte del gioco roguelike, si presenta con un trailer

Come riferito da Nacon, Ravenswatch ha raggiunto 400.000 giocatori , cosa che rappresenta un buon traguardo per un titolo che raggiungerà la sua forma definitiva solo in aprile, quando verrà pubblicato nella versione 1.0 comprensiva delle sue varie parti aggiunte finora.

L' uscita della versione definitiva di Ravenswatch è prevista per aprile 2024, in data ancora da precisare, ma all'interno ci sarà spazio anche per Avalon, che si presenta come un elemento importante dei contenuti di questo action con caratteristiche tipicamente roguelike.

Ravenswatch è un gioco d'azione roguelike con visuale dall'alto che riprende la tradizione del genere, unendo combattimenti all'ultimo sangue in tempo reale a un gameplay veloce e dinamico, che promette un buon tasso di rigiocabilità.

Il team Passtech propone una campagna che può essere giocata sia in single player che in multiplayer per un massimo di quattro giocatori in modalità cooperativa, all'interno di un'ambientazione dall'aspetto piuttosto oscuro e inquietante.

La storia ci porta a Reverie, dove si stanno diffondendo gli Incubi in grado di corrompere qualsiasi cosa si trovino davanti. In questa situazione, i protagonisti dovranno perfezionare le proprie abilità in combattimento e trovare la forza per sconfiggere le creature dell'Incubo usando i poteri unici di ogni eroe, ispirati ad antiche storie e leggende popolari.

Potete trovare maggiori informazioni sul gioco in questione nel nostro provato di Ravenswatch pubblicato l'anno scorso.