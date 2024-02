Welcome to ParadiZe, il trailer di lancio animato dell'hack and slash con gli zombie

Tra le novità di Nacon c'è anche Welcome to ParadiZe, il nuovo hack and slash a base di zombie che è disponibile proprio da oggi, come ci ricorda il nuovo trailer di lancio animato visibile qui sotto, tra video introduttivo e scene di gameplay.

Il gioco è dunque una sorta di RPG hack and slash con elementi survival a base di zombie, che promette di distinguersi dal mucchio di altri giochi sui non morti grazie a una particolarità che contraddistingue tutto il gameplay, come abbiamo spiegato anche nel nostro provato di Welcome to ParadiZe.

Si tratta di una sorta di dispositivo che non solo rende gli zombie inoffensivi, ma li trasforma in servitori obbedienti dei sopravvissuti, cosa che ovviamente fa emergere meccaniche alquanto inedite.

In questo modo, gli abitanti di ParadiZe, una cittadina cinta da mura protettive, sono riusciti a sopravvivere all'apocalisse e a cavarsela piuttosto bene. Questo almeno all'apparenza, perché comunque ci sono diversi problemi da risolvere.