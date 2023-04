Ravenswatch, abbiamo provato di un interessante action roguelite

L'accesso anticipato è un sistema di pubblicazione molto complesso e sfaccettato. Alcuni sviluppatori lo hanno utilizzato come punto di partenza per la creazione di qualcosa di grande, altri ne hanno effettivamente scoperto le potenzialità strada facendo, altri ancora non ne hanno saputo sfruttare a pieno le caratteristiche principali. Quale sarà la strada che percorrerà Ravenswatch è difficile dirlo. L'action roguelite di Passtech Games , autori dell'ottimo Curse of the Dead Gods , si è dimostrato molto soddisfacente da giocare ed incredibilmente ispirato dal punto di vista tecnico e artistico. Allo stesso tempo, però, i contenuti sono molto limitati in termini di numero. Vi raccontiamo quello che abbiamo scoperto durante la prova di Ravenswatch .

Non possiamo dire lo stesso dal punto di vista narrativo, dato che sostanzialmente una storia ancora non c'è. Quanto dovrete affrontare: ambientazione e boss, non è minimamente contestualizzato. Giocherete catapultati in media-res e dunque non possiamo dirvi se e quanto la trama potrà essere soddisfacente. Discorso simile per il nemico principale: bello, stimolante, difficile e ben caratterizzato a livello estetico, ma per il resto sappiamo solo che viene appellato con il nome di Incubo.

Ciò che colpisce di Ravenswatch è sicuramente il suo stile , a metà tra Borderlands e un fumetto: il cel shading di del gioco, lo stesso utilizzato per Curse of the Dead Gods, risulta sempre piacevole. Che sia di notte o di giorno, che sia durante una esplorazione o durante un frenetico scontro ricco di caos, il Ravenswatch risulta molto godibile anche grazie alla sua visuale a volo di uccello. L'idea alla base dei quattro eroi (sei una volta completata una prima partita) selezionabili è molto peculiare. Passtech Games ha infatti deciso di mescolare le classi alla Diablo (Necromante, Incantatore, Rogue, Guerriero) con i personaggi delle classiche fiabe per bambini e non solo (Cappuccetto Rosso, Beowulf, La regina delle nevi, Il pifferaio magico). Il risultato è sicuramente molto interessante con le abilità che rispecchiano entrambe le ispirazioni e che dunque propongono un mix interessante, originale e sufficientemente d'impatto.

Un gameplay punitivo

Ravenswatch: scegliere tra i potenziamenti dovrà essere un'azione ponderata

Dal punto di vista del gameplay ci troviamo davanti a una medaglia con due facce: da una parte la resa del sistema di combattimento e quanto concerne l'infrastruttura pensata per Ravenswatch, dall'altra l'assenza di un numero sufficiente di contenuti (l'accesso anticipato consiste in una mappa e un boss). Se per quanto riguarda il numero di contenuti non vi è molto da dire se non che ci aspettavamo qualcosa in più, lato infrastruttura ludica invece il discorso è diverso. Ravenswatch ci è piaciuto molto, non solo come detto in precedenza per quanto riguarda l'ottimo insieme tra classi GDR e personaggi delle fiabe, quanto proprio per la struttura sospesa tra action e roguelite.

Una sessione si compone di cinque giorni all'interno del gioco scanditi da un sistema giorno/notte (che nel caso di Cappuccetto Rosso influenza anche il gameplay) al termine dei quali dovrete affrontare il boss. La mappa sarà sempre la stessa come forma, ma i punti chiave al suo interno saranno generati casualmente ogni volta. Il vostro obiettivo sarà prepararvi al meglio per arrivare più potenti possibile allo scontro con il boss. Uccidere nemici e salire di livello vi permetterà di scegliere tra due potenziamenti proprio come nei più classici dei roguelite, così come venditori e o ricompense di attività svolte nella mappa vi aiuteranno consegnandovi bonus e oggetti. Il paniere di potenziamenti tra cui potrete scegliere aumenterà con il livello generale del personaggio. Questo livello non è quello presente durante la sessione, ma bensì un livello globale che si può aumentare con i punti esperienza guadagnati in base alle vostre prestazioni e conteggiati al termine di ogni tentativo.

Ravenswatch: lo scontro con il boss vi metterà in difficoltà fin da subito

Ravenswatch non è un gioco semplice, non solo per le i 10 livelli difficoltà, ma perché sia in solitaria che in cooperativa online fino a quattro giocatori propone un livello di sfida pensato per far emergere strategia e abilità del giocatore. A rendere particolare questo livello di sfida è sicuramente la presenza del limite di tempo. Poter esplorare per soli cinque giorni e dover ottimizzare le scelte da compiere per aumentare la propria forza è sicuramente l'aspetto più ostico e forse maggiormente sottovalutato dell'esperienza. Lo scontro con il boss è poi un classico insieme di momenti bullet hell in cui si deve imparare la sequenza di mosse del boss e ottimizzare al meglio i momenti in cui fare danno. Interessanti anche le meccaniche per stordire il boss.