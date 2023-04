Peppa Pig: Avventure intorno al Mondo: gli sviluppatori parlano dell'omaggio alla regina Elisabetta

Gli sviluppatori di Peppa Pig: Avventure intorno al Mondo hanno deciso di dire la loro sull'omaggio alla regina Elisabetta contenuto nel gioco, diventato in qualche modo virale. Per inciso, durante il gameplay i giocatori conducono Peppa e compagnia in giro per il mondo. Una delle tappe è Londra, dove la nostra incontra l'ormai defunta regina Elisabetta, con cui salta dentro a una pozzanghera. Alla fine della sequenza l'immagine sfuma verso il nero per lasciare spazio a un tributo diretto alla regnante, con la foto di Elisabetta accompagnata dalla scritta: "HM Queen Elizabeth II, 1926-2022 In Memoriam".

David Moral, il lead producer del gioco, ha spiegato che sfortunatamente la regina è morta durante lo sviluppo del gioco, quando già il personaggio era stato fatto e la sezione di Londra era chiusa.

Moral: "Quando è arrivata la notizia, abbiamo discusso di come affrontare il problema, perché naturalmente c'erano diverse opzioni. Ad esempio avremmo potuto rimuovere il viaggio, avremmo potuto rimuovere Londra e la Regina dal gioco."

Fatte le dovute considerazioni, il team di sviluppo ha deciso di tenere tutto, trasformando la sezione di Londra in un tributo alla regina: "Ora che è fuori penso che tutti siano felici del fatto che abbiamo scelto di tenere la regina nel gioco. Anche se non c'è più, è bello che le persone di tutto il mondo e i bambini che giocano a Peppa Pig: Avventure intorno al Mondo incontrino la regina e apprendano chi era, perché è stata una personalità importante del Regno Unito e del mondo intero per decenni."

Ester Zanon, dell'editore Outright Games, ha aggiunto che la discussione in merito è stata molto rapida, perché per il team di sviluppo "Lei era esistita ed era nella serie TV." Insomma, in tanti avrebbe ritenuto ingiusto tagliarla. "Fa parte della storia di tutti." Moral ha convenuto che non avrebbe ritenuto giusto rimuovere Londra, perché "avrebbe significato ridurre i contenuti e il divertimento. Alla fine ciò che conta è che piaccia ai bambini."

