Hogwarts Legacy, vendite al lancio pari al 256% delle stime di Warner Bros.

Hogwarts Legacy ha totalizzato al lancio vendite pari al 256% delle stime di Warner Bros.: lo rivela il curriculum LinkedIn del senior brand manager e marketing manager Arien Darby, che parla di un risultato davvero straordinario per il gioco.

Stando a quanto riportato da Darby, i 12 milioni di copie vendute in due settimane da Hogwarts Legacy corrispondono a oltre due volte e mezza le previsioni del publisher, raggiungendo incassi per più di 850 milioni di dollari e 1,8 miliardi di visualizzazioni potenziali.

Non è tutto: al debutto, Hogwarts Legacy ha anche stabilito un record su Twitch con 1,3 milioni di spettatori: numeri decisamente inediti per un gioco single player sulla piattaforma streaming dedicata al gaming.

Effettivamente il marketing di Hogwarts Legacy ha lavorato molto bene, sfruttando la straordinaria popolarità del Wizarding World per collegare in maniera efficace le atmosfere del gioco a quelle della saga di Harry Potter, rappresentate all'interno di un videogioco in maniera mai così ricca e convincente.

Un approccio premiato anche dai voti della critica per Hogwarts Legacy, che ha ricevuto valutazioni decisamente positive sulle varie testate internazionali, con ben poche eccezioni.

È peraltro interessante notare che la corsa dell'ambizioso tie-in firmato Avalanche Software è tutt'altro che esaurita, visto che il gioco approderà su PS4 e Xbox One il prossimo 5 maggio e su Nintendo Switch il 25 luglio, raggiungendo in questo modo una platea ancora più vasta.