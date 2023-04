Metal Gear Solid 3 Remake in arrivo? La doppiatrice Donna Burke sembra suggerirlo

La voce di corridoio che vuole Metal Gear Solid 3 Remake in arrivo prende nuovamente vita grazie a Donna Burke, doppiatrice e cantante che ha lavorato anche all'originale, peraltro come interprete della canzone principale della colonna sonora, nonché anche ad altri capitoli della serie.

Ci sono, a questo punto, alcuni indizi alquanto chiari, anche se ovviamente ci muoviamo sempre nell'ambito delle voci di corridoio selvagge. La Burke ha recentemente pubblicato alcuni tweet che sembrano indicare in maniera quasi esplicita il suo coinvolgimento in qualche progetto che riguarda Metal Gear Solid e in particolare il terzo capitolo, Metal Gear Solid 3: Snake Eater, che potrebbe essere protagonista di un remake, come emerso già da diverse fonti in passato.



In un tweet la vediamo fotografata con una sorta di cartolina di "Snake Eater" in mano e il messaggio "Registrazione in corso!" Tuttavia, l'inizio maggiore è nascosto in una delle foto pubblicate successivamente, che mostrano la Burke all'opera nello studio di registrazione.

Alcuni fan hanno infatti effettuato un ingrandimento di una delle foto, scoprendo che i fogli posti sul tavolo con i vari strumenti riportano il testo della canzone principale "Snake Eater" della colonna sonora di Metal Gear Solid 3, che era interpretata proprio dalla Burke.



Potrebbe trattarsi anche della semplice rimasterizzazione o nuova registrazione della colonna sonora, ma aggiungendo questo ai numerosi altri indizi emersi finora sembra proprio che l'idea di un Metal Gear Solid 3 Remake prenda sempre più consistenza.