WWE, vendite a oltre 95 milioni di copie per i giochi della serie

I giochi su licenza WWE hanno totalizzato vendite per oltre 95 milioni di copie: lo rivela un report dedicato a questo genere di produzioni, che prende in considerazione la somma dei titoli pubblicati da THQ prima e da 2K Games poi.

A pochi giorni dalla fusione fra WWE e UFC, pare dunque che la compagnia fondata da Vince McMahon e sua moglie Linda nel 1980 abbia parecchi motivi per festeggiare, fra cui anche i 150 milioni di download dei mobile game WWE.

Le informazioni, scovate dal solito Timur sulla base di un documento dello scorso luglio, pongono l'azienda al quarantesimo posto fra i brand più popolari del mondo, con circa un miliardo di dollari di incassi ogni anno.

Una somma a cui i videogiochi contribuiscono in maniera importante, a quanto pare, ed è molto interessante notare che i 95 milioni di copie vendute rendono di fatto WWE il franchise di giochi di combattimento numero uno al mondo.

Un percorso che per il momento sembra in buone mani, a giudicare dai voti positivi di WWE 2K23, secondo episodio dopo il rinnovamento della serie avvenuto in seguito all'addio di Yuke's e al disastro di WWE 2K20