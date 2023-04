WWE e UFC diventano un'unica compagnia, guidata da Ari Manuel e Vince McMahon

WWE e UFC diventeranno un'unica compagnia, guidata dal CEO Ari Emanuel e dal presidente Vince McMahon: il clamoroso annuncio è arrivato in concomitanza con l'evento più importante dell'anno per gli appassionati di wrestling, Wrestlemania.

L'azienda nata dalla fusione, che è stata approvata a maggioranza dai rispettivi consigli di amministrazione e che si prevede verrà completata durante la seconda metà di quest'anno, si chiamerà Endeavor Group Holdings World Wrestling Entertainment e vedrà Endeavor detenere il 51% delle azioni contro il 49% della WWE.

"Questa è una rara opportunità di creare una sinergia fra sport dal vivo e intrattenimento, costruita per la direzione verso cui l'industria si sta muovendo", ha dichiarato Ari Emanuel. "Per decenni Vince e il suo team hanno dimostrato una straordinaria capacità di innovazione e creazione di valore, e siamo fiduciosi del fatto che Endeavor possa contribuire in tal senso unendo UFC e WWE."

Secondo Vince McMahon, questa soluzione "è senza dubbio la migliore per i nostri azionisti", visto che l'entità che nascerà dalla fusione "sarà una potenza da oltre 21 miliardi di dollari dedicata agli sport dal vivo e all'intrattenimento, con una fanbase collettiva che supera il miliardo di persone ed entusiasmanti possibilità di crescita."

"La nuova compagnia sarà ben posizionata per massimizzare il valore dei nostri diritti media combinati, migliorare la monetizzazione legata alle sponsorizzazioni, sviluppare nuove forme di contenuti e portare avanti ulteriori fusioni strategiche e acquisizioni per potenziare ulteriormente questa unione di brand."