Ancestors: The Humankind Odyssey, vendite per 1,5 milioni di copie

Ancestors: The Humankind Odyssey ha totalizzato vendite per oltre 1,5 milioni di copie: lo ha annunciato con un post il team di sviluppo del gioco, Panache Digital Games, spiegando come il successo di questo progetto abbia consentito allo studio di crescere in maniera esponenziale.

"Siamo entusiasti di annunciare che Ancestors: The Humankind Odyssey ha raggiunto un traguardo significativo, vendendo oltre 1,5 milioni di copie in tutto il mondo", si legge nel tweet. "Quando abbiamo cominciato a lavorare ad Ancestors, il nostro team consisteva di soli sette componenti: oggi siamo in cinquanta e continuiamo a crescere!"

Fa piacere constatare che l'originale e coraggioso progetto di Desilets, che tutti conoscono come il padre di Assassin's Creed, abbia avuto un ottimo riscontro; a maggior ragione considerando che al lancio Ancestors: The Humankind Odyssey è stato accolto con voti tra il buono e il mediocre.

Nella nostra recensione di Ancestors: The Humankind Odyssey abbiamo in effetti criticato il sistema di combattimento del gioco, i comportamenti passivi di tanti animali presenti negli scenari e la ripetitività di alcune meccaniche.