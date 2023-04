Harry Potter: Magic Awakened, soft launch a sorpresa in dieci paesi

Harry Potter: Magic Awakened è stato protagonista di un soft launch a sorpresa in dieci paesi: Austria, Danimarca, Finlandia, Israele, Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Sudafrica, Svezia e Svizzera. Purtroppo, come si può vedere, per il momento l'Italia non rientra in questa lista.

A ormai quasi due anni dal trailer ufficiale di Harry Potter: Magic Awakened, il tie-in mobile del Wizarding World sembra dunque non essere ancora pronto per un debutto ufficiale in versione completa, da qui la scelta di procedere con un accesso anticipato.

Nel gioco potremo creare da zero il nostro mago, scegliere una delle case di Hogwarts e partecipare a varie attività della celebre Scuola di Magia e Stregoneria: apprendere incantesimi, cimentarci con duelli a colpi di magia, affrontare mostri, creare pozioni, interagire con altri personaggi e giocare a Quidditch.

Forte dello straordinario successo di Hogwarts Legacy, con 12 milioni di copie vendute in due settimane, il mondo creato da J.K. Rowling si prepara insomma a vivere anche sui nostri smartphone con un'esperienza che si preannuncia particolarmente ricca e affascinante.

La speranza è che si passi dal soft launch a una pubblicazione ufficiale in tempi relativamente brevi, una volta rifiniti i meccanismi su cui gli autori nutrono ancora qualche dubbio.