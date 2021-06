Harry Potter: Magic Awakened, trailer ufficiale del gioco per iOS e Android di NetEase

NetEase a pubblicato un trailer ufficiale di Harry Potter: Magic Awakened. Con questa mossa il publisher cinese ha aumentato il giro dei motori della comunicazione del nuovo gioco per iOS e Android dedicato ai celebri maghi. Dopo essere sparito, infatti, Harry Potter: Magic Awakened potrebbe essere molto vicino alla pubblicazione ufficiale.

Scoperto nel 2019 e poi annunciato ufficialmente l'anno successivo, Harry Potter: Magic Awakened era scomparso dai nostri radar per diverso tempo. Si tratta di un gioco su licenza Harry Potter sviluppato da NetEase, colosso dello sviluppo cinese, per iOS e Android. Il gioco era previsto per il 2021, ma fino ad oggi si è saputo ben poco del suo sviluppo.

Adesso, però, lo sviluppatore ha cominciato a comunicare il gioco in maniera molto convinta, con un trailer, riattivando la comunicazione social e aprendo le registrazioni per una fase di beta testing anche occidentale, dopo quella destinata al mercato cinese fatta nel maggio 2020. Questo potrebbe voler dire che nel corso dei prossimo 2-3 mesi il gioco potrebbe venir pubblicato per tutti liberamente.

Nel caso in cui vi stiate chiedendo come è il gioco, vi consigliamo il nostro speciale Harry Potter: Magic Awakened, scopriamo il gioco cinese per i fan di J.K. Rowling.