Fuga: Melodies of Steel è il nuovo gioco di CyberConnect2, reveal all'E3 2021

Fuga: Melodies of Steel è il nuovo gioco di CyberConnect2 e verrà presentato ufficialmente all'E3 2021, per la precisione il 14 giugno alle 5.00, ora italiana.

Si tratta in realtà di un reveal a metà, nel senso che il titolo del progetto e persino le piattaforme di destinazione (PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch) erano già note agli utenti, che fantasticavano sul gioco misterioso di CyberConnect2.

Nessuna grande sorpresa, insomma: il team giapponese autore dei vari Naruto Shippuden: Ultimate Ninja e, più di recente, di Dragon Ball Z: Kakarot non si prepara ad annunciare qualcosa di completamente inedito all'E3, o almeno così sembra.

In effetti i fan dello studio nipponico hanno reagito con un pizzico di delusione all'annuncio fatto sui social, avendo immaginato la squadra di Hiroshi Matsuyama alle prese con un tie-in di Demon Slayer.

Tornando a Fuga: Melodies of Steel, dovrebbe trattarsi di uno strategico a turni appartenente al franchise di Little Tail Bronx, con possibile uscita nel corso del 2021.