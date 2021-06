Animal Crossing: New Horizons, trailer di Calciopea, l'isola dedicata a Euro 2020

In Animal Crossing: New Horizons alcuni appassionati del gioco hanno realizzato Calciopea, un'isola dedicata a Euro 2020. Il luogo perfetto per parlare a condividere la propria passione per il calcio con altri isolani come voi. Nel trailer del gioco è possibile vedere l'ottimo lavoro svolto dal team e scoprire come si può tifare per l'Italia (o qualunque altra nazionale) anche attraverso l'esclusiva per Nintendo Switch.

L'Isola di Euro 2020 ha tutto ciò che serve per rendere gli Europei di Calcio ancora più memorabili: dallo stadio agli spogliatoi, fino al kit per i tifosi, realizzati interamente grazie all'editor contenuto all'interno del videogioco.

Calciopea, questo il nome dell'isola virtuale, ha tutto ciò che serve per vivere le emozionanti partite degli Europei di Calcio da una prospettiva inedita: dai campi di allenamento agli spogliatoi, dallo Stadio principale, pronto ad ospitare gli attesissimi match, alle postazioni fotografiche, con dei divertenti cartonati per immortalare i ricordi legati ad Euro 2020, fino al Viale delle Nazioni, un'area con degli stand dedicati a ciascuna delle 24 nazioni che prenderanno parte alla manifestazione, con degli oggetti che rappresentano le particolarità di ciascun Paese.

A ciò si aggiunge un contenuto extra, rivolto anche a chi non ha ancora mosso i primi passi nel videogame. L'isola è infatti accessibile anche attraverso un sito web dedicato che offre, in aggiunta a un tour virtuale delle aree visitabili, anche un kit per il tifoso da indossare in-game, comprensivo di maglia di gioco, bandierina e make-up, utile per supportare gli Azzurri e le altre compagini impegnate nella fase finale della competizione, e perché no, per scattare foto ricordo di un evento indimenticabile come Euro 2020.

Potete accedere al sito web da questo indirizzo.

Cosa ne pensate?