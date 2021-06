Catopia: Rush, la recensione

Parliamo infatti di un action RPG in stile twin stick shooter con una campagna composta al momento da sei scenari (a cui se ne aggiungeranno altri), ognuno diviso in vari stage in cui dovremo affrontare nemici di vario genere, man mano più forti e numerosi, nonché enormi boss da colpire con i nostri incantesimi (e con gli attacchi delle unità di supporto) evitando però di subire danni eccessivi.

La recensione di Catopia: Rush ci catapulta in un bizzarro mondo fantasy in cui eroici gatti guerrieri affrontano le forze del male utilizzando la magia oppure brandendo la spada. Un mix potenzialmente esplosivo, come sanno bene gli sviluppatori di Supercolony, che hanno caratterizzato il loro gioco in maniera molto chiara.

Gameplay

Catopia: Rush, le Fiamme della Fenice sono l'attacco speciale del nostro personaggio.

Utilizzando una visuale rigorosamente in modalità ritratto, il gameplay di Catopia: Rush ci vedrà passare da uno schema all'altro, da un'arena all'altra, con l'obiettivo di eliminare di volta in volta avversari più numerosi o più pericolosi. Le meccaniche sono estremamente semplici: utilizzando uno stick virtuale riposizionabile potremo muovere il nostro personaggio, che attaccherà automaticamente il bersaglio più vicino nel momento in cui ci fermeremo.

Potremo inoltre ricorrere a un colpo speciale soggetto a cooldown, una pioggia di fuoco fondamentale per sfiancare i nemici più resistenti o annientare le piccole orde prima che ci tocchino, e che va "trascinato" sullo schermo nella direzione verso cui vogliamo lanciarlo: una manovra dal grosso peso strategico, che può fare la differenza fra vittoria e sconfitta nei livelli più avanzati.

Catopia: Rush, una sequenza di combattimento a base di fuoco.

L'unico, grosso problema di Catopia: Rush risiede purtroppo proprio nei controlli, che non possono essere regolati (se non tramite un'opzione per "specchiarli" in orizzontale) e si rivelano fin dalle prime battute non abbastanza precisi e reattivi per permetterci di evitare tutti i proiettili che ci pioveranno addosso nelle fasi più concitate della campagna.

Inoltre, per come sono impostati, i comandi tendono a coprire eccessivamente la visuale e a costituire dunque un ostacolo. Si tratta di limiti importanti, senz'altro risolvibili tramite aggiornamenti ma per il momento concretamente presenti nell'esperienza, che ne risulta parecchio appesantita.