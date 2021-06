PlayStation Now, giugno 2021

Ci sono poi il picchiaduro a incontri Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown , il roguelike a base di carte Slay the Spire e ben tre classici di Sonic inseriti per celebrare il trentesimo anniversario del personaggio: Team Sonic Racing, Sonic Mania e Sonic Forces.

PlayStation Now vede l'arrivo a giugno 2021 di ben sei nuovi giochi, che si aggiungono al già ricco catalogo della piattaforma streaming di Sony. Il pezzo forte è rappresentato da The Witcher 3: Wild Hunt , l'eccellente action RPG di CD Projekt RED che ha ormai bisogno di ben poche presentazioni.

The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher 3: Wild Hunt, una spettacolare sequenza di combattimento con un mostro.

Approdato su PS Now con la ricca Game of the Year Edition, che oltre al già corposo gioco base include anche le espansioni Hearts of Stone e Blood & Wine, The Witcher 3: Wild Hunt (PS4, disponibile su PlayStatiion Now fino al 6 settembre 2021) è senza dubbio il titolo più rappresentativo dello studio polacco CD Projekt RED, trasposizione fedele e appassionata dei romanzi di Andrzej Sapkowski.

Al comando dell'infallibile cacciatore Geralt di Rivia, in questo terzo capitolo della serie dovremo metterci sulle tracce di Ciri, spingendoci a esplorare le terre del nord fra Novigrad e Vellin, sempre pronti ad affrontare nuove e mostruose minacce come si impone a un Witcher, immersi in una campagna che ci terrà compagnia per oltre cento ore, considerando anche i DLC.