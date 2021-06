Battlefield 6: DICE ha aperto il countdown ufficiale per il reveal in diretta

Ormai è tutto pronto. Dopo settimane di rumor, fughe di notizie e indiscrezioni, adesso sembra che DICE e Electronic Arts siano pronte per il reveal ufficiale di Battlefield 6. Su YouTube, infatti, è partico il countdown ufficiale per la diretta di oggi: alle 16 potremo scoprire in diretta il nuovo capitolo dello shooter bellico.

Noi vi preannunciamo già che seguiremo l'evento in diretta su Twitch, ma nel caso in cui vogliate tenere d'occhio tutte le novità, a questo indirizzo potrete trovare il video ufficiale con tanto di countdown.

In questo modo -si spera- si metterà fine alle tante voci e agli altrettanti leak di queste settimane. Per il momento si parla di un capitolo ad ambientazione moderna con, ovviamente, battaglie campali, mezzi di combattimento e "momenti alla Battlefeld".

Per lavorare su questo nuovo capitolo EA ha assunto un ex capo di Call of Duty, mentre si dice che il gioco possa debuttare su Xbox Game Pass.