Battlefield 6, Xbox pubblica un teaser e tornano le voci sul lancio su Game Pass

Le pagine social di Xbox hanno pubblicato un nuovo teaser di Battlefield 6, il che ha ovviamente determinato il ritorno delle voci secondo cui potrebbe esserci una partnership fra EA e Microsoft per il gioco.

L'ipotesi più plausibile è quella di una collaborazione promozionale, che preveda bundle e contenuti speciali riservati a Xbox Series X|S e Xbox One, ma diversi utenti accarezzano invece l'idea che Battlefield 6 possa approdare al day one su Xbox Game Pass.

Sognare non costa nulla ed è chiaro che un annuncio del genere durante la conferenza di Xbox e Bethesda all'E3 2021 sarebbe una vera e propria bomba, ma meglio per il momento rimanere con i piedi ben piantati a terra e non nutrire aspettative eccessive.

Esiste tuttavia la concreta possibilità che dopo il reveal ufficiale di Battlefield 6, fissato al 9 giugno alle 16.00, il nuovo episodio della serie possa trovare posto anche nella già citata conferenza di Xbox e Bethesda.

Insomma, staremo a vedere quello che succederà, anche se in queste ore la pagina di Xbox su Twitter ha davvero scatenato l'entusiasmo dei fan.