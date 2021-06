Rainbow Six Extraction è il nome ufficiale di Quarantine, ecco i primi due video

Rainbow Six Extraction è il nome ufficiale di Quarantine: lo hanno annunciato gli sviluppatori del gioco, pubblicando i primi due video e dandoci appuntamento all'Ubisoft Forward del 12 giugno per il reveal completo.

Quasi pronto per un lancio nel 2021, secondo un rumor, Rainbow Six Extraction riproporrà alcune delle ben collaudate meccaniche di Rainbow Six: Siege, ma con un approccio prettamente cooperativo.

"Sconosciuto. Senziente. Pericoloso. Scopri cosa ti attende in Rainbow Six Extraction, già conosciuto come Rainbow Six Quarantine", si legge nella sinossi del trailer che trovate in testa alla notizia e che ci introduce un minimo nel mondo di gioco.

"In Rainbow Six Extraction, forma il tuo team di operatori per affrontarre una minaccia aliena mutaforme. Il tuo obiettivo? Fare in modo che nessuno sia lasciato indietro", si legge invece nella descrizione del video diario che trovate invece qui sopra.

Ulteriori dettagli li scopriremo, come detto, durante l'evento Ubisoft Forward, che si terrà il 12 giugno alle 21.00.