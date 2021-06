E3 2021: Valve sarà al PC Gaming Show, annuncio sulla presunta console SteamPal?

Valve ha confermato la propria presenza all'interno del PC Gaming Show, la conferenza tutta dedicata al gaming su PC organizzata all'interno dell'E3 2021 il 13 giugno (il 14 giugno in Italia), cosa che rappresenta una novità potenzialmente molto interessante, con possibili implicazioni con i rumor riguardanti la presunta console "SteamPal".

Si tratta probabilmente della prima volta che Valve prende parte ufficialmente a tale evento o che si presenta in forma ufficiale, in prima linea, durante una conferenza E3 almeno da vari anni a questa parte. Questo fa pensare a un annuncio di un certo rilievo da effettuare per l'occasione, anche se si tratta solo di supposizioni.

Il PC Gaming Show potrebbe ospitare un interessante aggiornamento su Steam

La presenza è spiegata semplicemente con "Un messaggio da Valve riguardante Steam", cosa che può voler dire tutto e niente, ma è impossibile non pensare alle voci di corridoio che si sono accumulate di recente sulla possibilità che la compagnia stia pensando a una sorta di console da gioco basata su Steam.

Qualche settimana fa, era emersa la voce di corridoio sul fatto che Valve potrebbe essere al lavoro su una console, una sorta di nuova Steam Machine ma studiata meglio rispetto ai primi tentativi usciti negli anni passati. Poi sono emersi indizi sull'esistenza di un progetto chiamato SteamPal, che sembra essere una sorta di console portatile ibrida, sullo stile di Nintendo Switch, interamente basata su Steam.

In precedenza, c'era stata anche una sibillina affermazione di Gabe Newell, capo di Valve, che aveva riferito possibili grosse novità entro il 2021, rispondendo alla domanda sulla possibilità di vedere giochi Steam su console: "Avrete un'idea più precisa di questo entro la fine dell'anno. E non credo che la risposta sia quello che vi aspettate".

Tutto questo ci fa guardare con estremo interesse alla presenza di Valve nel PC Gaming Show 2021, che ricordiamo è fissato per il 14 giugno alle 00:30 italiane.