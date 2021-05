Valve potrebbe essere al lavoro su una console, una "Steam Machine, ma fatta bene"

Se dal punto di vista del software la storia di Valve è ricca di eccezionali traguardi e risultati (facciamo finta che Artifact non sia mai esistito?), la divisione hardware ha decisamente meno tacche sul suo cinturone. E non si può dire che non ci abbia provato. Negli anni abbiamo avuto Steam Link, Steam Controller e Index. Il progetto più ambizioso, però, è sicuramente quello delle Steam Machine. Si trattava di una serie di PC preassemblati che, nei piani di Gabe Newell, avrebbero dovuto unire la semplicità delle console con la flessibilità e il catalogo di Steam. Peccato che i prezzi e la frammentarietà dell'offerta frenarono il successo del progetto, ma, evidentemente, non le ambizioni di Valve. Secondo un ex dipendente, infatti, Valve avrebbe lavorato a lungo ad una Steam Console, una "sorta di Steam Machine, ma fatta bene". Un progetto che non ha mai visto la luce, ma che potrebbe essere ancora non del tutto sopito all'interno del nuovo laboratorio hardware/linea produttiva a Factoria, nello stato di Washington.

Su ResetEra l'ex dipendente di Valve ha parlato del progetto, dicendo che la compagnia aveva lavorato a lungo a una home console, ma il procedimento è stato lungo e non si è mai concretizzato in nulla.

Secondo le sue affermazioni, gli ingegneri di Valve stavano lavorando ad un vero "PC console", in altre parole a una "Steam Machine fatta come si deve". E poi ha aggiunto "peccato che non se ne sia fatto nulla". Avrebbero dovuto essere delle macchine da vendere assieme a Index e Half-Life: Alyx con un sistema in abbonamento, in modo da rendere i costi sostenibili.

Una Steam Machine.

Però non tutto sembra essere perduto. Il progetto non è mai stato ufficialmente chiuso e "magari risalterà fuori", questo "perchè Valve ha creato da zero un nuovo laboratorio hardware/linea produttiva a Factoria.

Secondo alcuni sarebbe questa la grossa novità del 2021 suggerita da Gabe Newell. Vi piacerebbe come progetto?