Steam su PS5, Xbox o Switch? Gabe Newell suggerisce grosse novità entro il 2021

Steam potrebbe aprirsi alle console nel prossimo futuro, o almeno questa sembra essere l'interpretazione che va per la maggiore dopo una breve e sibillina frase pronunciata da Gabe Newell in risposta a una domanda diretta sull'apertura del suo store a PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

Non c'è molto da dire se non riportare la domanda e la risposta, tratte da un'intervista a Gabe Newell, con il frammento che può essere visto in un video pubblicato su Reddit e visibile qui sotto. L'intervistatore chiede "Steam porterà giochi su console o rimarrà su PC?" E la risposta di Gabe Newell apre prospettive molto interessanti: "Avrete un'idea più precisa di questo entro la fine dell'anno. E non credo che la risposta sia quello che vi aspettate".

Il pubblico presente esprime sonoramente lo stupore e Newell sembra scherzarci un po' su, ma di fatto un'affermazione del genere apre ovviamente una serie di prospettive e speculazioni sul futuro di Steam e dei giochi Valve, forse.

È ancora tutto troppo vago per poter fare previsioni, ma un'idea è che Steam possa essere messo a disposizione su console, anche se l'intero catalogo è un po' difficile da pensare su tutte le piattaforme, a meno che non si tratti di un sistema in cloud gaming o qualcosa del genere.

L'altra prospettiva è l'arrivo di alcuni giochi esclusivi su Steam, magari della stessa Valve, su console. In ogni caso, la risposta di Newell, anche per il fatto di presagire qualcosa di inaspettato per il pubblico, sembra aprire la porta a una novità di grosso calibro.

Altra possibilità ancora che viene vociferata è una qualche integrazione con Xbox Game Pass, che emerge sempre fuori quando si tratta di convergenza tra diversi ambienti videoludici, ma non resta che aspettare i prossimi mesi per scoprirlo. A quanto pare, entro la fine del 2021 sapremo qualcosa sul futuro del rapporto tra Steam e le console.