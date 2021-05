Surviving Mars a quota 5 milioni di giocatori, nuovi contenuti in arrivo

Surviving Mars ha totalizzato ad oggi 5 milioni di giocatori unici: lo ha annunciato Paradox Interactive, promettendo l'arrivo di nuovi contenuti nei prossimi mesi.

Come scritto nella nostra recensione di Surviving Mars, il titolo sviluppato dagli esperti di Haemimont Games offre un'esperienza davvero solida e interessante, coadiuvata da tante idee originali.

Un impianto che evidentemente gli utenti hanno deciso di premiare, da qui gli ottimi numeri comunicati da Paradox Interactive, pur inevitabilmente influenzati dalla settimana in cui Surviving Mars è stato disponibile gratis su Epic Games Store.

Ad ogni modo, il trend positivo continuerà nel corso dell'anno, con l'arrivo come detto di nuovi contenuti realizzati per l'occasione da Abstraction Games, in particolare un'espansione completa che promette grandi cose.

Marte racchiude innumerevoli segreti da scoprire che possono portare prosperità alla tua colonia oppure mandarla in rovina. I processi di ricerca dinamici, generati casualmente, offrono sfide strategiche sempre nuove ogni volta che si gioca.

Ciascun abitante della colonia possiede punti deboli e forti che influenzano prepotentemente ciò che lo circonda, creando così scenari unici.