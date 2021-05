Xbox Series X|S: console riservate agli utenti Insider in USA, contro i bagarini

Xbox Series X e Series S potrebbero diventare più facili da acquistare, almeno per gli utenti Xbox Insider, che in USA potranno presto contare su un canale preferenziale per effettuare prenotazioni con console riservata, un sistema che potrebbe funzionare per combattere parzialmente la diffusione del bagarinaggio.

Potrebbe essere, in effetti, un buon sistema da parte di Microsoft per contrastare i bagarini, ma ovviamente si tratta di una diffusione piuttosto limitata per il momento: secondo quanto riferito dall'account Twitter ufficiale del programma Xbox Insider, la casa di Redmond ha lanciato il sistema Console Purchase Pilot, che consente di accedere a una corsia preferenziale per la prenotazione di Xbox Series X e Series S.

Al momento, la cosa è limitata ai soli membri di Xbox Insider residenti in USA, ma è possibile che venga poi estesa agli Insider anche in altri paesi del mondo, considerando che le difficoltà di acquisto delle nuove console accomunano un po' tutti i mercati.

Il sistema funziona tutto attraverso l'app Xbox Insider Hub direttamente su Xbox (Xbox One, ovviamente, considerando che è rivolta a utenti che non hanno ancora Xbox Series X|S). Per adesso, il programma Console Purchase Pilot è a invito e riguarderà inizialmente una quantità molto ristretta di utenti: in pratica, Microsoft contatterà direttamente i selezionati con un messaggio sull'Hub Insider che notifica la possibilità di prenotare Xbox Series X o Series S.

Nel caso in cui l'utente accetti l'offerta, la console scelta viene riservata con acquisto direttamente attraverso la procedura dall'app, probabilmente gestito internamente dallo store Microsoft. Proprio in questi giorni, Microsoft ha riferito di stare lavorando all'incremento di scorte per Xbox Series X, di cui abbiamo fatto anche una disamina sui primi 6 mesi di presenza sul mercato.