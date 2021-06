PS5, il bundle con Ratchet & Clank: Rift Apart compare in rete

PS5 sarà disponibile a breve in bundle con Ratchet & Clank: Rift Apart? L'immagine della confezione è spuntata in rete, con una data di uscita che è naturalmente la stessa del gioco, ovverosia l'11 giugno.

Si tratterebbe del primo bundle in assoluto per PlayStation 5, in arrivo presso i maggiori store in quantità limitate, come ormai da tradizione per la nuova console Sony. Nel bundle, come detto, troveremo una copia di Ratchet & Clank: Rift Apart, la cui recensione arriverà domani alle 16.00.

Per il momento non c'è l'ufficialità, dunque la notizia va presa con le pinze in attesa che uno dei tanti store elencati dalla fonte metta effettivamente online il bundle per la prenotazione.

Laddove il tutto venisse confermato, si tratterebbe senz'altro di una mossa astuta da parte di Sony, pronta a cogliere i proverbiali due piccioni con una fava: vendere un'altra tranche di PS5 in pochi minuti e dare una spinta significativa a Ratchet & Clank: Rift Apart.