Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake non sarà all'E3 2021

Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake non sarà presente all'Ubisoft Forward, la conferenza della compagnia all'E3 2021, secondo quanto riferito dallo stesso publisher attraverso un messaggio diretto alla community di videogiocatori in attesa di notizie.

"Salve fan di Prince of Persia!" Si legge nel messaggio in questione, "Come avrete forse già letto, Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake non sarà presente all'Ubisoft Forward. Stiamo facendo grandi progressi sul nostro gioco in modo da farlo uscire l'anno prossimo, ma non siamo ancora pronti a diffondere altre informazioni al riguardo, lo faremo non appena sarà possibile".

Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake non sarà presente all'E3 2021

"Fino ad allora, vogliamo esprimere la nostra gratitudine per il vostro supporto continuo e la vostra pazienza nel corso di questo viaggio. Non vediamo l'ora di poter condividere altre novità con voi!".

Il messaggio arriva direttamente dal team di sviluppo che si sta occupando della creazione di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake, ovvero Ubisoft Pune e Ubisoft Mumbai. Come era già emerso di recente, Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake è stato spostato al 2022 come periodo di uscita, dunque probabilmente deve ancora attraversare una fase di sviluppo piuttosto lunga.

La prima presentazione del gioco, che è un remake del primo capitolo della serie moderna su Prince of Persia, aveva fatto sollevare alcune perplessità in termini tecnici, ma Ubisoft aveva riferito che il tutto era dovuto allo stile grafico adottato. È evidente che qualche difficoltà in termini di sviluppo dev'essere emersa, considerando i ritardi accumulati e l'impossibilità di vederlo ancora in questa occasione, in attesa di ulteriori informazioni.