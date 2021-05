Far Cry 6, Rainbow Six Quarantine e Prince of Persia in uscita entro marzo 2022

Far Cry 6, Rainbow Six Quarantine, The Division Heartland e Prince of Persia hanno tutti una data di uscita prevista entro fine marzo 2022, anche se non ci sono informazioni precise sui rispettivi lanci sul mercato, ma quantomeno c'è un periodo di previsione.

L'informazione arriva dalla conferenza dedicata agli azionisti tenutasi nelle ore scorse da Ubisoft, dunque dovrebbe essere indicativa delle effettive intenzioni del publisher sui giochi in sviluppo. Sebbene non vengano menzionate uscire precise, tutti i titoli in questione rientrano nell'anno fiscale in corso, che terminerà a fine marzo 2022 e dunque dovrebbero uscire tutti entro tale periodo.

Far Cry 6 presenta una nuova ambientazione pseudo-cubana

Gli ultimi dati finanziari sono peraltro molto positivi per il publisher, con Ubisoft che ha ottenuto utili da record, in particolare grazie alle vendite ottime di Assassin's Creed Valhalla e Just Dance, in base a quanto riferito.

Tra le altre informazioni è emersa anche la volontà di voler espandere la produzione di giochi free-to-play e live service accanto ai tripla A tradizionali, considerando quanto denaro queste tipologie di giochi riescano a portare ai publisher, cosa emersa chiaramente anche dagli incassi record di Electronic Arts.

Al di là di questo, possiamo però anche notare qualcosa di interessante sui giochi in arrivo nel prossimo periodo: Far Cry 6, Rainbow Six Quarantine/Parasite, Riders Republic, The Division Heartland, il remake di Prince of Persia: The Sands of Time e Roller Champions sono tutti previsti nell'attuale anno fiscale e dovranno dunque uscire entro la fine di marzo 2022, salvo ulteriori posticipi.

Tra questi non risulta invece Skull & Bones, il gioco dei pirati annunciato nel 2017 che, come abbiamo riportato in precedenza, è stato ulteriormente rimandato e arriverà probabilmente entro aprile 2023.