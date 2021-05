Valorant, la patch 2.09 aggiunge la modalità Replicazione e aspetti Regni Connessi

Riot Games ha annunciato con un video tutti i contenuti della patch 2.09 di Valorant. Le novità principali di questo aggiornamento sono la modalità Replicazione, un nuovo modo di giocare nel quale tutti i giocatori controllano tutti gli eroi, e l'aggiunta di una nuova linea di aspetti Regni Connessi.

Replicazione ha le "stesse regole della modalità non competitiva, con la differenza che tutti i giocatori della stessa squadra hanno lo stesso agente. Crediti fissi per round, vince la squadra che si aggiudica per prima 5 round."

L'obiettivo di questa modalità è quello di rimpinguare l'offerta di modalità più leggere. Riot Games spera anche di offrire un gameplay più nuovo ed esclusivo che porti una profondità strategica anche ai giocatori meno assidui, permettendo loro di godersi questa modalità strampalata in una coda in singolo.

Questa modalità sarà disponibile dalla patch 2.09 e non è collegata a un evento, ma "sostituirà" temporaneamente Corsa alle armi. Riot vorrebbe mantenerla attiva per 4 settimane (da confermare), dopo le quali passerà a una "strategia di modalità a rotazione" (anch'essa da confermare) che consiste nel rimuovere una modalità esistente per introdurne un'altra.

Con la patch 2.09 arriva anche la nuova linea di aspetti Regni Connessi, che sarà disponibile in-game a partire dal 26 maggio. I nuovi modelli metteranno in luce l'eterno conflitto del bene contro male, della luce contro tenebra e lo faranno con texture mobili, modelli personalizzati e una nuova arma da mischia.

