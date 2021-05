Yakuza: Like a Dragon è stato l'episodio di maggior successo per la serie SEGA a livello internazionale: lo ha rivelato il chief strategy officer dell'azienda giapponese, Shuji Utsumi, ai microfoni di Famitsu.

Nell'ambito della stessa intervista in cui Utsumi ha parlato di come SEGA voglia portare i giochi Atlus su altre console, è arrivata dunque la conferma che l'esperimento di rivoluzionare il franchise ha funzionato e gli utenti lo hanno apprezzato.

Come riportato nei giorni scorsi, la serie Yakuza manterrà i combattimenti a turni anche dopo Like a Dragon proprio per via degli ottimi riscontri di questo episodio, ma l'approccio action tradizionale non finirà nel nulla.

Sarà infatti lo spin-off Lost Judgment a portare avanti questo tipo di meccaniche, che ci hanno accompagnato durante tutta la lunga saga di Kazuma Kiryu e a cui molti sono parecchio affezionati.

Nel commentare i risultati di Yakuza: Like a Dragon, Utsumi ha anche parlato dell'importanza delle vendite a livello internazionale: sono quelle che fanno davvero la differenza.

Proprio per questo motivo, SEGA metterà particolare cura sui suoi prossimi progetti al fine di ottenere lo stesso risultato, e il cambio di ruolo di Toshihiro Nagoshi va proprio in questa direzione.