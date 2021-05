Yakuza, i combattimenti a turni resteranno anche dopo Like a Dragon

Yakuza continuerà a utilizzare i combattimenti a turni anche dopo Like a Dragon, laddove invece la serie di Judgment erediterà l'impronta action originale del franchise: lo ha detto il producer Toshihiro Nagoshi.

Nel corso del reveal di Lost Judgment, in uscita a settembre su PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One, Nagoshi ha parlato appunto dell'approccio che il suo studio terrà in futuro per i due brand.

Abbiamo già riportato la sua conferma che Lost Judgment manterrà il gameplay action, ma contestualmente il producer ha anche speso alcune parole su Yakuza e la sua recente svolta in stile jRPG.

"Quando abbiamo pubblicato Yakuza: Like a Dragon, farne un RPG a turni invece di un action game come i precedenti ha rappresentato per noi una sfida", ha detto Nagoshi. "Però siamo stati molto felici di averlo fatto, perché questa scelta è stata apprezzata."

Dopodiché, ai microfoni di IGN il producer ha ribadito che la serie di Yakuza è stata trasformata in un RPG con combattimenti a turni, ma che il know-how del team con le meccaniche action non verrà disperso e continuerà a essere utilizzato nell'ambito dello spin-off Judgment.