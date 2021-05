World's End Club: trailer della demo per Nintendo Switch, disponibile ora

Nis America ha pubblicato un nuovo trailer di World's End Club, il nuovo gioco di IzanagiGames. Per tutti coloro che volessero provare il nuovo gioco di Kotaro Uchikoshi e Kazutaka Kodaka è disponibile una demo sull'eShop di Nintendo Switch.

Potete scaricare la demo a questo indirizzo.

Ecco la descrizione della demo: 'Metti alla prova il tuo lavoro di squadra e i tuoi legami di amicizia in World's End Club! Dai un'occhiata alle avventure piene di mistero giocando alla demo gratuita, ora disponibile e focalizzata sul primo capitolo e trasferisci i tuoi dati di salvataggio per ricevere i bonus nel gioco completo!'

Nel caso un cui vi piaccia la demo, World's End Club arriverà su Nintendo Switch il 28 maggio 2021. La demo, come il gioco finale, è disponibile in inglese, ma anche in italiano. Nel caso in cui vogliate sapere come è il gioco finale, vi consigliamo di leggere la recensione di World's End Club in versione mobile.