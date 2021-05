Guardiani della Galassia Vol. 3 sarà la fine di Drax, pensa Dave Bautista

Guardiani della Galassia Vol. 3 potrebbe essere la fine per il personaggio di Drax: lo ha detto Dave Bautista, l'attore ed ex wrestler che interpreta il feroce combattente soprannominato "il distruttore".

In uscita nel 2023, Guardiani della Galassia Vol. 3 porterà sullo schermo una trama che Bautista ha detto di non conoscere ancora, tuttavia la sua sensazione è che il futuro di Drax sia ormai segnato.

"Non so quale sia la sceneggiatura del terzo episodio, a essere onesto", ha detto l'attore. "Ce n'era una di qualche anno fa ma ovviamente sarà stata modificata, perché l'intera direzione del Marvel Cinematic Universe è cambiata."

"Si parlava di un film con Drax e Mantis. James Gunn voleva farlo davvero, me lo disse e pensai che si trattava di un'idea brillante, ma poi la cosa non ha avuto un seguito. Non credo siano molto interessati al progetto o magari non si raccorda con i piani attuali."

Drax in una foto ufficiale.

"Al di là di questo, possso dire semplicemente che, stando al mio contratto, all'orizzonte c'è Guardiani della Galassia Vol. 3 ma quello sarà probabilmente l'ultimo film in cui vedrete Drax."