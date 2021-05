Returnal, patch 1.3.6 sistemerà salvataggi corrotti: ecco quando sarà disponibile

La patch 1.3.6 di Returnal sistemerà il problema dei salvataggi corrotti. Ebbene, quando sarà disponibile l'aggiornamento? Lo si potrà scaricare a partire da domani, 8 maggio, alle 13.00 ora italiana.

Come saprete, l'inconveniente è nato proprio per via di uno degli ultimi update di Returnal, la patch 1.3.3, prontamente rimossa da Housemarque non appena sono spuntate le prime segnalazioni.

Oltre a questi inconvenienti, l'aggiornamento andrà a risolvere anche altre cose, migliorando la stabilità generale del software, ponendo rimedio ad alcuni fastidiosi crash e a una serie di glitch più o meno gravi.

Accolto con ottimi voti dalla stampa internazionale, Returnal è il primo progetto di ampio respiro per il team di sviluppo finlandese, precedentemente impegnato con produzioni meno ambiziose.

Per sapere tutto, ma proprio tutto sul gioco, date un'occhiata alla nostra recensione di Returnal.