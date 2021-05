Returnal: patch 1.1.3 disponibile, sistema diversi bug

Come promesso questa mattina, in serata Housemarque ha pubblicato la patch 1.1.3 di Returnal, che sistema diversi bug, compreso quello dei trofei, e rende il gioco più stabile. Per chi se lo stesse chiedendo, la patch non aggiunge la possibilità di salvare durante una partita.

L'esclusiva PS5 Returnal è sul mercato da meno di una settimana, ma è già stato aggiornato più volte per cercare di risolvere i problemi più comuni denunciati dai giocatori. Tra questi la già citata impossibilità di sbloccare regolarmente dei Trofei in certi punti del gioco. Adesso il bug è risolto, ma Housemarque consiglia di rigiocare le parti dei trofei per sbloccarli regolarmente. Risolti anche dei crash legati ad alcuni oggetti di gioco, che ora sono utilizzabili senza più ansia.

Tra le altre novità, una modifica al numero di scout morti che si trovano durante una partita, la risoluzione di un bug legato alla personalizzazione dei controlli e di un altro collegato ad alcune porte che, una volta chiuse, non volevano riaprirsi. Si parla anche di eliminazione di un comportamento strano della guarigione a Helios, durante il riposo.

La patch 1.1.3 di Returnal sarà scaricata automaticamente dal sistema, che naturalmente deve essere connesso a internet. Se volete più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Returnal. Di seguito riportiamo la nota di rilascio della patch 1.1.3.

Returnal - nota di rilascio patch 1.1.3