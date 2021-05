Demon Slayer, il cosplay di Mitsuri di uniquesora ci fa capire cos'è l'amore

Vediamo questo cosplay di Mitsuri Kanroji, personaggio della serie Demon Slayer, interpretato in modo eccellente dalla cosplayer uniquesora. Mitsuri è il pilastro dell'amore, uno dei più potenti ammazza demoni della serie.

La versione che ne dà uniquesora non solo è accurata nel costume e nella pettinatura, ma ha anche un tocco in più dovuto all'esplosione di bellezza della scollatura, impossibile da contenere.

Di suo Mitsuri è un personaggio emozionale e passionale, sempre gentile con gli altri. È anche molto timida e un po' goffa negli approcci interpersonali. Ha un legame particolare con Obanai Iguro, un altro dei pilastri. Quando combatte i demoni, il carattere di Mitsuri cambia radicalmente e la nostra si trasforma in una guerriera potente e spietata.

Per chi non lo sapesse, attualmente è in sviluppo anche un videogioco tratto dalla serie Demon Slayer, da considerarsi il nuovo fenomeno anime, capace di battere Dragon Ball al botteghino con il film Mugen Train.