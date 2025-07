Redmi Pad 2 4G, la recensione del nuovo tablet Android di casa Xiaomi adatto a chi vuole risparmiare

Da qualche tempo, il brand Redmi di proprietà di Xiaomi ha portato anche nel mondo dei tablet Android la sua filosofia di prodotti economici molto concentrati sul rapporto qualità/prezzo: dopo gli ottimi risultati ottenuti dal primo Redmi Pad e dai successivi "spin-off" Redmi Pad SE e Redmi Pad Pro, in questa recensione di Redmi Pad 2 4G ci concentriamo sul vero e proprio successore della gamma, che prosegue sul sentiero tracciato dall'azienda. Disponibile a un prezzo di listino di 229.90€ nel taglio da 4/128 GB e di 279.90€ per quello da 8/256 GB, Redmi Pad 2 4G è, come il nome lascia intendere, la versione dotata anche di connettività per le reti mobili, con il modello solo Wi-Fi che invece costa 30€ in meno. Sono in ogni caso cifre decisamente appetibili per un tablet che si posiziona chiaramente nella fascia bassa del mercato ma che propone un'offerta molto interessante.

Caratteristiche tecniche del Redmi Pad 2 4G I prodotti della linea Redmi non sono certo celebri per una dotazione hardware di primo livello, e Redmi Pad 2 4G non fa eccezione: d'altronde parliamo di un tablet che non ha le performance come stella polare, e che anzi puntando a una fascia di prezzo economica deve necessariamente scendere a parecchi compromessi dal lato tecnico. Redmi Pad 2 4G ha una dotazione tecnica buona per il suo prezzo Il SoC al centro di tutto è un Mediatek Helio G100 Ultra, che al di là del nome altisonante non è molto diverso dall'Helio G99 montato nel precedente modello: il processo produttivo è dunque sempre a 6 nanometri, e identica è anche la struttura a otto core così come la GPU che è la stessa Mali-G57 MC2 del primo Redmi Pad. Guardando alle memorie, Redmi Pad 2 4G offre 4/8 GB di RAM di tipo LPPDR4X e 128/256 GB di spazio di archiviazione di tipo UFS 2.2 espandibile tramite microSD fino a un massimo di 2 TB: anche in questo caso parliamo di soluzioni tutt'altro che all'avanguardia, ma tutto sommato adeguate a quello che è l'inquadramento del prodotto. Lato connettività l'offerta è piuttosto completa: la versione da noi testata è appunto quella 4G che consente l'utilizzo di due nanoSIM (ma come detto esiste anche una variante ancora più economica priva di questa funzione) e per il resto troviamo Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 e GPS. C'è anche il jack audio da 3.5 mm che mancava nella serie precedente e che in un dispositivo budget ha perfettamente senso. Degna di nota anche la presenza di quattro speaker per l'audio stereo con certificazione Dolby Atmos. Nella nostra versione di prova era compreso, ma l'alimentatore non dovrebbe far parte della dotazione di Redmi Pad 2 4G Per quanto riguarda la dotazione di accessori, la confezione che abbiamo ricevuto comprendeva un cavo USB-C e un alimentatore da 15 W, ma in teoria quest'ultimo non dovrebbe rientrare fra i contenuti della versione destinata al pubblico. È possibile invece acquistare a parte il pennino Redmi Smart Pen, una cover da poter utilizzare anche come supporto per il tablet e un vetro protettivo per lo schermo.

Scheda tecnica Redmi Pad 2 4G Dimensioni: 254.6 x 166 x 7.4 mm

254.6 x 166 x 7.4 mm Peso: 510 grammi

510 grammi Display: IPS LCD da 11" Risoluzione 1600 x 2560 Refresh rate a 90 Hz Luminosità di picco 600 nit Aspect Ratio 16:10

SoC: Mediatek Helio G100 Ultra

Mediatek Helio G100 Ultra GPU: Mali-G57 MC2

Mali-G57 MC2 RAM: 4/8 GB di tipo LPDDR4X

4/8 GB di tipo LPDDR4X Storage: 128/256 GB di tipo UFS 2.2

128/256 GB di tipo UFS 2.2 Fotocamere posteriori: Principale Wide 8 MP, f/2.0

Fotocamera frontale: Principale Wide 5 MP, f/2.2

Connettività Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac

802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth: 5.3 con A2DP/LE

5.3 con A2DP/LE Sensori: Accelerometro, Giroscopio, Bussola elettronica

Accelerometro, Giroscopio, Bussola elettronica Colori: Graphite Gray

Batteria: 9000 mAh

9000 mAh Prezzo: 4 GB RAM + 128 GB Storage | 229.90€ 8 GB RAM + 256 GB Storage | 279.90€



Design Redmi Pad 2 4G non rappresenta certamente una rivoluzione per il mondo dei tablet dal punto di vista del design, essendo peraltro molto simile agli altri modelli realizzati finora dalla compagnia cinese. Di sicuro si può dire che dimensioni e peso sono superiori a quelli di Redmi Pad, con misure pari a 254.6 x 166 x 7.4 mm per 510 grammi che lo rendono un dispositivo certamente non compatto. Il design di Redmi Pad 2 4G non è rivoluzionario, ma la qualità costruttiva è notevole La versione 4G che abbiamo ricevuto in prova è disponibile nella sola colorazione grigia Graphite Gray, mentre il modello Wi-Fi si può scegliere anche in un verde chiamato Mint Green. La scocca posteriore è realizzata con un corpo unico in metallo e una finitura satinata abbastanza efficace nell'evitare di trattenere troppo le impronte. Sul lato sinistro una fascia di tinta leggermente più chiara ospita il logo Redmi, mentre la fotocamera posteriore è posta in un'isola poco sporgente ma a nostro avviso inutilmente grande, vista anche l'assenza del flash. Lo schermo da 11 pollici è protetto da un vetro di tipologia sconosciuta ed è racchiuso da cornici spesse circa 1 cm, sufficienti per impugnare il tablet senza che le dita ostruiscano la superficie del display. La fotocamera anteriore trova posto in un punch hole sul lato destro, in maniera da essere agevole da utilizzare quando si tiene il dispositivo in orizzontale. Per la gioia degli inossidabili delle cuffie cablate, Redmi Pad 2 4G ha il jack audio da 3.5 mm La cornice è sempre in metallo, con profili piatti e bordi arrotondati. La disposizione degli elementi prevede il tasto di accensione e due altoparlanti in alto, il bilanciere per il volume e il carrellino per ospitare nanoSIM e scheda microSD sulla destra e gli altri due speaker, la porta USB-C e il jack audio da 3.5 mm in basso.

Display Lo schermo di Redmi Pad 2 4G è un IPS LCD da 11 pollici con risoluzione 2560 x 1600, densità di pixel di 276 ppi e profondità di colore a 10-bit. Si tratta di un display più che valido per questa fascia di prezzo, che oltretutto segna un notevole distacco rispetto a quello del predecessore che si fermava a una risoluzione di 2000 x 1200 e 220 ppi. Il display di Redmi Pad 2 4G è migliore del predecessore, anche se c'è qualche nota stonata Anche la luminosità massima aumenta, con un valore di 600 nits che supera i 400 nits registrati dal primo Redmi Pad: peccato che non ci sia un sensore di luce ambientale e quindi il controllo automatico della luminosità lasci abbastanza a desiderare. La frequenza di aggiornamento arriva invece fino a 90 Hz come nello scorso modello, e le opzioni consentono di lasciarla regolare in automatico al software o di bloccarla a 60 o 90 Hz. Non è ovviamente supportata la tecnologia LTPO, quindi non sono possibili variazioni granulari nel refresh rate. In un contesto globalmente positivo, qualche lato oscuro tuttavia c'è: la retroilluminazione del pannello non ci è sembrata perfettamente omogenea (cosa che si nota in particolare sui bordi con uno sfondo bianco), la superficie è fin troppo riflettente e l'angolo di visione è decisamente limitato, con l'immagine che risulta fedele solo se si tiene il tablet perfettamente davanti agli occhi.

Fotocamere L'impianto fotografico ha già poca importanza nel contesto dei tablet in generale, figurarsi in un dispositivo economico come Redmi Pad 2 4G, che infatti fa letteralmente il minimo sindacale in questo senso: la dotazione prevede dunque una fotocamera posteriore da 8 MP e una anteriore da 5 MP con le quali obiettivamente si può fare davvero poco. Il comparto fotografico di Redmi Pad 2 4G è decisamente essenziale Non ha nemmeno molto senso discutere della qualità delle foto - modeste a volergli fare un complimento - dato che è abbastanza lunare pensare di poter usare un dispositivo del genere per qualunque cosa che non siano immagini di servizio. Tuttavia vale la pena sottolineare come ci sia stato un downgrade per la fotocamera frontale, che scende dagli 8 MP della serie precedente ai 5 MP attuali. L'unica applicazione sensata degli obiettivi di Redmi Pad 2 4G è per videoconferenze e simili, ma anche in questo caso non ci si possono aspettare miracoli: entrambe le fotocamere arrivano a un massimo di 1080p a 30 FPS e la qualità dei filmati lascia decisamente il tempo che trova.

Batteria Redmi Pad 2 4G può contare su una capiente batteria da 9000 mAh, superiore rispetto a quella da 8000 mAh del precedente modello. Considerando anche un SoC decisamente poco spinto e di conseguenza non energivoro, l'autonomia del tablet è più che soddisfacente, con l'azienda che la quantifica in 19 ore di riproduzione video, 22 ore di lettura o 270 ore di musica. La batteria di Redmi Pad 2 4G è capiente, ma la ricarica è lenta Per quanto riguarda invece la velocità di ricarica, non ci sono da farsi grandi illusioni: il dispositivo supporta un massimo di 18 W esclusivamente via cavo, il che si traduce in appena il 17% ottenibile in 30 minuti, con una ricarica completa che richiede quasi 3 ore. Insomma, valori di cui non andare particolarmente fieri ma che anche in questo caso sono accettabili considerando il posizionamento del prodotto.

Videogiochi e prestazioni È facile immaginare che un tablet economico come Redmi Pad 2 4G non sia esattamente la piattaforma ideale per godersi videogiochi del calibro di Zenless Zone Zero, Call of Duty: Warzone Mobile, Honkai: Star Rail o Diablo Immortal e compagnia bella al massimo del loro splendore: è necessario infatti abbassare parecchio le pretese in termini di qualità grafica per avere un frame rate stabile, e non c'è nemmeno una modalità dedicata al gaming (che tuttavia avrebbe cambiato ben poco la situazione). Insomma, decisamente meglio limitarsi a esperienze ludiche più casual. Redmi Pad 2 4G non è l'habitat naturale per i videogiochi più complessi Non c'è molto da dire nemmeno sotto il profilo delle prestazioni, che sono una diretta conseguenza della modesta dotazione hardware del dispositivo: i benchmark che abbiamo eseguito fanno capire evidentemente come il Mediatek Helio G100 Ultra sia tutto tranne che un mostro di potenza, con valori che lo mettono ampiamente al di sotto del Redmi Pad Pro uscito lo scorso anno e che montava un più performante Snapdragon 7s Gen 2. Nel contesto di un tablet immaginato per un utilizzo leggero, tuttavia, Redmi Pad 2 4G non delude, e nell'esperienza quotidiana è difficile trovare delle lacune evidenti al di là di qualche piccolo lag o singhiozzo ampiamente tollerabile. Una conseguenza positiva dei bassi regimi del processore sta poi anche in temperature che si mantengono sempre fresche persino sotto sforzo: non a caso, negli stress test il dispositivo vanta una stabilità eccellente. Girando a bassi regimi, il SoC di Redmi Pad 2 4G garantisce una stabilità rocciosa

Esperienza d’uso Come abbiamo avuto modo di ribadire più volte nel corso di questa recensione, Redmi Pad 2 4G è un prodotto pensato per un'utenza non troppo esigente, che punta a utilizzare il tablet principalmente per navigazione web, mail, scrittura e occasionalmente lo streaming e qualche applicazione di svago. In quest'ottica, il dispositivo fa il suo dovere, potendo contare anche su un notevole impianto audio certificato Dolby Atmos. Il software di Redmi Pad 2 4G è completo quanto basta Va segnalato come Redmi Pad 2 4G non integri un lettore per le impronte digitali, con le opzioni di sblocco che sono dunque limitate al classico codice numerico e ad un riconoscimento facciale che funziona abbastanza bene ma che - per stessa ammissione del software - può essere facilmente ingannato da una foto. Lato software, Redmi Pad 2 4G arriva dotato dell'interfaccia proprietaria HyperOS 2.0 basata su Android 15, una soluzione estremamente familiare e affidabile che ha tutto ciò che serve per soddisfare le esigenze di un pubblico generalista. Apprezzabile poi il fatto che il bloatware preinstallato sia limitato a poche applicazioni, tra le quali figura Mi Cavas per disegnare con il pennino Redmi Smart Pen, che abbiamo avuto modo di provare e che garantisce un'esperienza di scrittura convincente: peccato solo che né il tablet né la cover ufficiale contemplino un alloggiamento dove poterlo inserire o agganciare tramite pin magnetico.

Conclusioni Prezzo 229.90 € / 279.90 € Acquistalo qui Multiplayer.it 7.5 Per chi fosse interessato a un tablet Android economico, Redmi Pad 2 4G può essere un'opzione interessante: il prezzo è accattivante, la costruzione è solida e l'hardware offre quel che basta per un utilizzo senza troppe pretese. In relazione ai precedenti modelli i miglioramenti ci sono (display, batteria e impianto audio su tutti), ma bisogna anche sottolineare il downgrade della fotocamera frontale e un SoC che cambia pochissimo rispetto al non entusiasmante passato. Risulta invece decisamente scomodo il confronto interno con il Redmi Pad Pro uscito lo scorso anno, che si può oramai trovare a cifre inferiori e che si dimostra migliore in sostanzialmente tutti gli aspetti.