Yakuza: il creatore lascia la propria posizione di CCO, è una buona notizia

Toshihiro Nagoshi, noto soprattutto in qualità di creatore di Yakuza, ha annunciato di aver lasciato il proprio ruolo come CCO (Chief Creative Officer) di SEGA. Anche se potrebbe sembrare una brutta notizia, in realtà è positiva: Nagoshi infatti prende il ruolo di Creative Director. Con questa mossa, il creativo sarà più vicino allo sviluppo attivo dei videogiochi, invece di continuare ad avere un ruolo di sola supervisione.

L'annuncio è avvenuto all'interno di un comunicato stampa: si tratta però solo di uno dei molti cambiamenti interni a SEGA. La struttura è stata rivista, anche se la compagnia madre SEGA Sammy ha affermato che non ci sono stati cambiamenti per il "nome, luoghi, tipologia di business, capitale o fine dell'anno fiscale" delle compagnie di SEGA come risultato di queste modifiche.

Bisogna specificare che Nagoshi non ha dato una spiegazione chiara per il cambio di ruolo, ma come già detto in apertura la conseguenza pratica è che l'autore di Yakuza sarà più vicino allo sviluppo dei giochi. Per i fan si tratta di una buona notizia.

Toshihiro Nagoshi è famoso per aver creato la serie di Yakuza e aver creato lo studio di sviluppo Ryu Ga Gotoku. Ha però realizzato negli anni anche Daytona USA, Virtua Striker, Super Monkey Ball e Binary Domain. Negli ultimi anni è stato meno legato allo sviluppo di giochi e ha ricoperto il ruolo di direttore esecutivo di ogni gioco Yakuza sin dal 2015.

Vi ricordiamo che Yakuza 3, 4 e 5 sono disponibili su Game Pass per Xbox e PC. Potete vedere i requisiti minimi e consigliati a questo indirizzo.