Cyber Shadow: l'autore ha usato solo il 25% della trama, il resto sarà DLC?

Cyber Shadow è stato rilasciato a inizio settimana (direttamente anche come parte di Game Pass di Microsoft). Parliamo di un action platform in stile 8-bit nel quale interpretiamo un ninja, di nome Shadow, ultimo sopravvissuto in un antico ordine. Shadow si trova in uno stano mondo tecnologico e decide di distruggere chi ha fatto a pezzi il suo clan e il mondo stesso. Come richiesto dal genere, la trama è semplice e poco presente all'interno del gioco. Pare però che l'autore abbia usato solo il 25% della trama/lore di gioco.

L'informazione arriva tramite un'intervista rilasciata durante un podcast di Goomba Stomp. Celia Schilling, marketing manager di Yatch Club Games (che si occupa di pubblicare Cyber Shadow), ha affermato: "Quello che avete modo di vivere in Cyber Shadow è attualmente solo il 25% della storia che Aarne [ndr, l'autore] ha scritto. Aarne ha creato un grande retroscena per Cyber Shadow. Mi ricordo che stavamo lavorando al profilo del personaggio e gli ho chiesto: 'Okay Aarne, parlami un po' di Shadow, ad esempio che cosa fa per divertirsi?' e lui mi ha risposto 'Shadow, ovviamente, è dotato di una grande sensibilità. Ma prima di andare al dojo dove ha incontrato il Maestro, si è lanciato in un viaggio solitario per assicurarsi che non fosse stato corrotto internamente."

Cyber Shadow ha quindi in realtà molto altro da dire e raccontare. La domanda quindi è: userà tali idee per un seguito o, magari, un DLC? L'autore ha già affermato che se il pubblico fosse interessato a nuovi contenuti ci sarebbe la possibilità di sviluppare qualcosa di nuovo per Cyber Shadow.

I primi voti sono ottimi per l'action platform di Mechanical Head Games, quindi ci certo è un gioco da tenere sott'occhio.