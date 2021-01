Call of Duty: Black Ops Cold War - Stagione 1, trailer Firebase Z la nuova mappa Zombi

Activision ha pubblicato un nuovo trailer di Call of Duty: Black Ops Cold War - Stagione 1 dedicato a Firebase Z, la nuova avventura Zombi che sarà disponibile a partire dal 4 febbraio su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.

In seguito agli eventi di "Die Maschine", la prossima missione dei Requiem li porta nelle profondità delle giungle del Vietnam. Agli ordini di Grigori Weaver, il team deve scoprire i segreti dell'Avamposto 25 e affrontare la minaccia che "vive" al suo interno per salvare Samantha Maxis.

Il trailer introduce la nuova storia, i personaggi coinvolti e le nuove ambientazioni. Ma mostra anche, come se ce ne fosse bisogno, le orde di non morti che dovremo affrontare da soli o in compagnia degli amici. Non mancheranno avversari temibili e giganteschi, contro i quali mettere alla prova tutta la propria abilità.

Nella nostra recensione di Call of Duty: Black Ops Cold War diciamo che "Zombie quest'anno non viene rivoluzionato quanto piuttosto perfezionato con una miriade di aggiustamenti sulla così detta "quality of life". Si parte appunto dalla possibilità di iniziare la partita con qualsiasi arma abbiate sbloccato, invece di affidarvi alla solita noiosissima pistoletta per i primi round, con il gioco che si adatta e vi offre una sfida interessante a prescindere."

Cosa ve ne pare di questo nuovo capitolo della storia?