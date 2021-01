Destruction AllStars: trofei PS5 svelati, riuscirete a ottenere il Platino?

Destruction AllStars sarà disponibile a partire dal 2 febbraio 2021 su PS5 e sarà rilasciato come uno dei giochi gratis inclusi nell'abbonamento PlayStation Plus. Ora, abbiamo modo di vedere anche quali sono i trofei: in totale parliamo di 30 trofei, tra bronzo, argento, oro e platino. Sarete in grado di ottenerli tutti? Per ora, la lista è disponibile in inglese: manterremo i nomi dei trofei in originale, ma vi proponiamo la descrizione in traduzione.

Vediamo l'elenco completo dei trofei PS5 di Destruction AllStars:



Hall of Fame (platino): Sblocca tutti i trofei di Destruction AllStars

Rookie (bronzo): Ottieni tutti gli obbiettivi stella per un singolo evento

Ultimate Respect (oro): Ottieni tutti gli obbiettivi stella nella serie di Ultimo Barricados, Mutual Respect

Wreckognised (oro): Ottieni un rango S Wreckognised o superiore in qualsiasi evento

No Free Ride (bronzo): Completa il tutorial emote dei veicoli in "Open Training" con qualsiasi personaggio

Stars and Cars Collide (bronzo): Completa e vinci il tutorial Mayhem

Detonate to Dominate (bronzo): Completa e vinci il tutorial Gridfall

Bankety Bank (bronzo): Completa e vinci il tutorial Stockpile

Wrecking Ball (oro): Esegui 100 Wreck in qualsiasi modalità

The Hero we don't deserve (argento): Distruggi il veicolo eroico di un avversario in un match online

Ghost (argento): Infliggi cento danni mentre sei in stealth con Cypher, senza subire alcun danno in un match online

Impenetrable (argento): Blocca cento danni con lo scudo di Undisputed in un solo utilizzo in un match online

Stronghold (argento): Mantieni uno scudo completo in Graviton per cinque secondi in un match online

Bullet (argento): Taglia due veicoli in un solo colpo con Sabre in un match online

Flamethrower (argento): Dai fuoco a un intero team con Cerberus in un match online

Flame On (argento): Dai fuoco a 3 AllStar nello stesso momento con Wildfire in un match online

Pitch Perfect (argento): Distruggi tre nemici usando CRASHendo in un match online

Home Run (argento): Distruggi tre avversari con un singolo breaker di Mr. Sarkles in un match online

Hit List (argento): Elimina tre obbiettivi con un solo utilizzo di X-Ray di Xero in un match online

Ultimate Precision (argento): Elimina tre obbiettivi con un solo utilizzo di Lock di Number One in un match online

No Escape (argento): Distruggi tutti gli avversari con il Countdown di Barong in un match online

Chewed Up (argento): Fai a pezzi tre macchine in un solo utilizzo di Shredder in un match online

Prickly (argento): Infilza tre nemici in un sol colpo con la Morningstar in un match online

Instant Service (argento): Attacca droni a tre nemici con il Boxmobile in un solo utilizzo in un match online

Party Animal (argento): Affumica tre nemici con Smoke Commander in un solo utilizzo in un match online

Terminal Velocitu (argento): Raggiunti le 135 miglia orarie con Callisto in un match online

AllStar (oro): Vinci cinquanta match online

Checking out the competition (oro): Vinci almeno un match online con ogni AllStar.

Come potete vedere, si tratta di trofei dedicati perlopiù al multigiocatore di Destruction AllStars. Vi ricordiamo che vi saranno microtransazioni ed elementi di gameplay da acquistare a parte. Se volete vedere un po' di gameplay, potete farlo nel il video State of Play.