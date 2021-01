Destruction AllStars: microtransazioni ed elementi di gameplay da acquistare a parte

Destruction AllStars sembra aver ricevuto una notevole spinta aggiuntiva dalla ricollocazione decisa da Sony come gioco gratis appartenente ai titoli PS Plus di febbraio 2021, ma sembra che alcuni elementi del gioco siano comunque destinati a dover essere acquistati a parte.

In base a quanto riferito anche all'interno del nuovo State of Play, in Destruction AllStars sono presenti due tipi di valute: gli AllStar Coins rappresentano il denaro in-game che può essere conquistato semplicemente giocando, consentendo in questo modo di ottenere elementi cosmetici e upgrade vari attraverso il gameplay.

L'altra valuta sono i Destruction Points, e in base a quanto riferito questi sembra che possano essere acquistati su PlayStation Store attraverso la spesa di denaro reale. A quanto pare, l'acquisto attraverso denaro sembra sia l'unico modo previsto inizialmente per ottenere i Destruction Points, che dovrebbero poi essere acquisiti anche attraverso il gameplay ma solo in un secondo momento entro il 2021.

I Destruction Points possono essere utilizzati per acquistare elementi cosmetici, a quanto pare quelli più esclusivi, ma soprattutto le Challenge Series, che sono contenuti di gioco più affini al single player. Queste sono porzioni di gioco che consentiranno anche di ottenere ulteriori informazioni sui vari personaggi, con tanto di scene d'intermezzo. Dunque sembra trattarsi di elementi contenenti caratteristiche narrative, da sbloccare a parte acquistandole con i punti.

Detto questo, tutto il comparto multiplayer di Destruction AllStars è comunque destinato ad essere accessibile gratuitamente a febbraio e marzo attraverso PS Plus, in attesa di capire se questi Destruction Points siano destinati ad essere conquistabili anche solo giocando.