Grounded: un video introduce l'aggiornamento 0.6.0, le api e le zanzare

Obsidian Entertainment, nonostante sia impegnata su più fronti, non si è dimenticata di Grounded. Questo divertente survival game, che molti paragonano al fim Tesoro, mi si sono ristretti e ragazzi, sta per ricevere l'aggiornamento 0.6.0. Un update che, tra le altre cose, aggiunge api, zanzare e altri insetti potenzialmente molto pericolosi. Soprattutto se siete molto piccoli.

Nel video pubblicato recentemente, lo studio in seno a Microsoft ha parlato anche dei bug risolti e di tutti i nuovi oggetti che stanno per arrivare nel negozio di gioco. Grounded è ancora in Game Preview e ancora non si sa quando uscirà ufficialmente nei negozi digitali. Nonostante questo è già ricco di cose da fare e ogni aggiornamento della beta aggiunge nuove sfide, oggetti e possibilità.

La patch 0.6.0, per esempio, aggiunge sia un gran numero di nuovi insetti, ma anche tanti oggetti che è possibile creare dal materiale raccolto dopo averli sconfitti. C'è un'armatura ape, una lancia aculeo o uno spillo da zanzara. Inoltre debutta un nuovo perk, il Barbaro, che aumenta i danni inferti con una mazza.

Inoltre gli oggetti equipaggiati non occupano più spazio nello zaino e i giocatori potranno tenere i propri oggetti anche dopo la morte. A questo indirizzo potrete leggere tutte le novità introdotte dall'aggiornamento.

Grounded è disponibile su Steam in Early Access, mentre è nel Preview Program di Xbox su Windows 10, Xbox One e Xbox Series X|S.