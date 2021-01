Steam Game Festival: più di 500 demo gratis da provare, i dettagli

Il Steam Game Festival ritorna la prossima settimana e porta con sé più di 500 demo gratis. Avremo quindi modo di provare molteplici giochi di vari generi. Quando esattamente? Valve ha spiegato che avrà inizio dal 3 febbraio alle 19:00 (ora italiana). Non ci saranno solo demo, inoltre, ma anche la possibilità di seguire dirette streaming di sviluppatori e discutere tramite chat.

Sappiamo già, inoltre, che durante il Steam Game Festival ci saranno le demo dei seguenti giochi: Almighty: Kill Your Gods, Bloodroots, Graven, Steel Assault, Kingshunt, No Place For Bravery, 8-Bit Adventures 2, Frozen Flame, Unsouled, The Last Spell, Trial of Ayash. Si tratta solo di pochi nomi in una marea di possibilità, ovviamente.

Valve ha spiegato che "Il Steam Game Festival porterà in diretta streaming il proprio show nella pagina evento e su Twitch durante il primo giorno del festival, mostrando un gruppo selezionato di demo." Anche se non abbiamo modo di provarle, quindi potremo vedere in azione una buona quantità di giochi.

Si tratta di un'ottima occasione per spulciare il catalogo di Steam a costo zero e andare in cerca di giochi di alto valore. Poter provare con mano molteplici titoli, soprattutto se meno noti, è sempre positivo: l'iniziativa di Steam sarà di certo gradita da tutti i videogiocatori. Potete vedere voi stessi la pagina dedicata al festival a questo indirizzo.

Passando a notizie meno positive, vi ricordiamo che Steam è stato sanzionato recentemente: ha però risposto alla multa europea sul blocco regionale dei giochi.