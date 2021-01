Il Cortocircuito: dalle 16 si parla di cosplay con Yuriko Tiger e di GameStop

Gli ultimi giorni sono stati caldissimi e per questo motivo abbiamo messo al lavoro le nostre menti più brillanti per provare a capire nel dettaglio quello che sta succedendo nel mondo intorno a noi. Mentre le persone serie lavorano, Pierpaolo Greco, Francesco Serino e Alessio Pianesani sono rimasti senza nulla da fare e quindi abbiamo deciso di mandarli in diretta -anche questa settimana- in un'imperdibile puntata de Il Cortocircuito.

Oggi è venerdì e come tutti i venerdì pomeriggio torna Il Cortocircuito . A partire dalle 16 Pierpaolo Greco, Francesco Serino e Alessio Pianesani saranno in diretta su Twitch a parlare di cosplay con Yuriko Tiger , la più celebre italiana che è volata in Giappone ed è riuscita a fare di questa passione una professione, e di GameStop con Luca Tremolada, giornalista de Il Sole 24 Ore.

Programma del Cortocircuito del 29 gennaio 2021

Ecco gli argomenti di oggi:

Cosplay e diritti d'autore - Il Giappone si prepara a tassare i cosplayer - Parleremo della proposta di legge di cui si sta discutendo in Giappone e delle ripercussioni anche su chi ne fa soltanto un hobby. E ne parleremo con Yuriko Tiger in collegamento dal Giappone. Yuriko è la più famosa cosplayer italiana in Giappone. Lei vive lì da 7 anni e ne ha fatto una professione diventando una idol.

Le azioni GameStop - Tutto quello che c'è da sapere sul caso GameStop - Faremo un punto della situazione super approfondito su tutto quello che sta succedendo intorno alle azioni di GameStop e lo faremo con Luca Tremolada, giornalista del Sole 24 Ore, un esperto nell'analizzare i dati e del mondo della tecnologia.

Come sempre, non c'è Il Cortocircuito senza i vostri commenti. Per questo motivo vi esortiamo ad usare la chat di Twitch, i commenti a questa notizia o il gruppo Telegram ufficiale di Multiplayer.it per farci sapere come la pensate. In questo gruppo troverete tanti altri appassionati come voi con cui chiacchierare una volta terminata la trasmissione. Durante il Cortocircuito, infatti, Telegram servirà per registrare i vocali che poi faremo sentire durante la live.

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android.

