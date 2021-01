PlayStation Plus, febbraio 2021: Control, Destruction AllStars e Concrete Genie

L'aggiornamento della line-up di PlayStation Plus messo a punto da Sony per il mese di febbraio 2021 verrà senz'altro ricordato come uno dei migliori di sempre, vista la presenza di due titoli al debutto su PS5 e di una recente esclusiva per PlayStation 4. Parliamo naturalmente di Control Ultimate Edition, offerto gratuitamente agli abbonati dopo le tante polemiche dell'annuncio, ma anche del combat racer next-gen Destruction AllStars e di Concrete Genie, l'avventura firmata Pixelopus disegnata appositamente per PS4. Si tratta di una selezione che ha convinto i lettori di Multiplayer.it? Secondo il nostro tradizionale sondaggio, ben il 62% degli utenti si è dichiarato molto soddisfatto dei giochi di febbraio e il 19% abbastanza soddisfatto, per un totale dell'81% di feedback positivi.

Control Ultimate Edition La Ultimate Edition di Control segna l'arrivo su PS5 dell'action shooter in stile metroidvania targato Remedy Entertainment, con una versione non solo completa delle due espansioni The Foundation e AWE, ma anche in grado di sfruttare l'hardware next-gen e di consegnarci dunque un'esperienza dall'impatto visivo superiore. Sulla nuova console Sony saranno infatti disponibili due differenti modalità grafiche: una con risoluzione dinamica a 4K, ray tracing attivo e 30 fps, l'altra con risoluzione dinamica a 4K e 60 fps ma senza ray tracing. Potremo dunque scegliere la soluzione che più si adatta ai nostri gusti fra un'effettistica avanzata, con riflessioni realistiche delle luci, oppure un frame rate raddoppiato. Elementi che aggiungeranno ulteriore spunto all'avventura di Jesse Faden, una ragazza dotata di poteri telecinetici che viene nominata nuovo Direttore del Federal Bureau of Control, un'agenzia che si occupa di individuare, studiare e catalogare i fenomeni paranormali, arginandone gli effetti attraverso un'opera di archiviazione nel suo quartier generale, la Oldest House. Capita però che un'entità sovrannaturale proveniente da un'altra dimensione, il Sibilo, faccia breccia nel nostro piano della realtà utilizzando come tramite proprio l'enorme sede dell'FBC, trasformando i suoi agenti in marionette ostili che dovremo sconfiggere usando le abilità di Jesse e la potente Arma di Servizio: una pistola che può assumere diverse forme e funzioni.

Destruction AllStars Il nuovo combat racer di Lucid Games e Wushu Studios, Destruction AllStars porta su PlayStation 5 l'azione frenetica di gare senza esclusione di colpi, in un mix di velocità e armi speciali a metà strada fra i classici Twisted Metal e Destruction Derby. Non mancano però delle interessanti novità! I personaggi che potremo controllare all'interno di queste entusiasmanti sfide in arena dispongono infatti di abilità peculiari, da sfruttare eventualmente uscendo dai veicoli e rubandone altri per poter raggiungere i nostri obiettivi e vincere match impreziositi da una modalità multiplayer competitiva che darà sicuramente il massimo grazie alla gratuità del gioco per gli abbonati a PlayStation Plus.