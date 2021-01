Call of Duty Warzone: il glitch stim infiniti è tornato, si salvi chi può

Speravamo di non doverlo scrivere di nuovo, ma: Call of Duty Warzone include di nuovo un glitch per gli stim infiniti, che più volte hanno piagato il battle royale di Activision. Gli stim permettono ai giocatori di curarsi e, avendone un numero infinito, è possibile lanciarsi nel gas velenoso senza morire, per attendere che gli avversari muoiano e la vittoria ci venga assegnata. Come funziona il nuovo glitch?

Come mostrato in un video condiviso su Reddit, che potete vedere anche voi in calce, il nuovo metodo non è chiarissimo, ma di certo funziona. Secondo quanto mostrato, è possibile lanciare una granata contro un muro, raccoglierla immediatamente, passare alla visione notturna e poi lanciarsi nella nebbia con stim infiniti. Non è possibile dire che sia molto facile da replicare, visto che la visione notturna non può essere usata in qualsiasi modalità di Call of Duty Warzone.

Il filmato è stato condiviso da alcuni giocatori che stavano guardando un avversario in modalità spettatore, per questo non è chiaro quale sia il procedimento esatto e se siano coinvolti dei cheat.

In ogni caso, si tratta solo di uno dei molti glitch e bug di Call of Duty Warzone. Nei mesi abbiamo visto diversi abusi delle cure degli stim, ma anche vari metodi per diventare invisibili. Non dimentichiamo infine che alcune armi sono state per lungo tempo criticate per la potenza eccessiva. Purtroppo far evolvere un battle royale non è affatto facile.

Di certo, gli eSporter vogliono un anti-cheat migliore, i tornei sono ingiocabili a loro dire.